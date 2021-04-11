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وزير الخارجية الأمريكي يحذر من "عواقب" في حال وقوع "عدوان" روسي على أوكرانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من "عواقب" في حال وقوع "عدوان" روسي على أوكرانيا، معبرا عن "مخاوف" واشنطن حيال التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

 

وقال بلينكن ي مقابلة بثتها شبكة "إن بي سي" الأحد "هناك حشود روسية على الحدود أكثر من أي وقت منذ 2014، خلال الاجتياح الروسي الأول" محذرا بأنه "في حال تحركت روسيا بشكل متهور أو عدواني، ستكون هناك تكاليف، ستكون هناك عواقب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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