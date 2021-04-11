انخفاض أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 11 أبريل 2021 في سوريا، مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.



وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، بفعل بيانات اقتصادية قوية من الصين عززت الآمال في تعاف سريع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الأحد في سوريا نحو 179 ألفا و670 ليرة للشراء، و185 ألفا و267 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 164 ألفا و557 ليرة للشراء، و169 ألفا و684 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 157 ألفا و281 ليرة للشراء، و162 ألفا و180 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 134 ألفا و892 ليرة للشراء، و139 ألفا و94 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الأحد نحو 114 ألفا و182 ليرة للشراء، و117 ألفا و740 ليرة للبيع.

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات المسائية مساء اليوم الأحد في سوريا نحو 5 ملايين و597 ألفا و181 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و771 ألفا و548 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و259 ألفا و366 ليرة للشراء، ونحو مليون و298 ألفا و598 ليرة للبيع.

عالميا، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1748.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس/آذار عند 1758.45 دولار للأوقية أمس الخميس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1748.70 دولار للأوقية.

وقال رافيندرا راو نائب الرئيس المعني بالسلع الأولية لدى كوتاك للأوراق المالية "الذهب يواجه بعض العوامل المعاكسة بسبب التفاؤل حيال قصة التعافي نتيجة بيانات قوية آتية من الولايات المتحدة والصين".

لكن المعدن ربح نحو 1.2% في الأسبوع الجاري، بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتداول "(انخفاض) الدولار وعوائد الخزانة ساعد الذهب هذا الأسبوع بجانب لهجة مجلس الاحتياطي الاتحادي التي تميل إلى التيسير النقدي، علاوة على ذلك جاءت إجراءات العزل العام في أوروبا وأجزاء من آسيا مع بعض النتائج السلبية للقاحات".

وتسببت بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة، مدفوعة بتدابير تحفيز ضخمة، في فتور طلب الملاذ الآمن على الذهب.

وألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إلى أن البنك المركزي في غاية البعد عن خفض دعمه للاقتصاد الأمريكي وحذر من أن الزيادة المرتقبة للأسعار هذا العام من المرجح أن تكون مؤقتة.