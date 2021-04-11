شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور له بعد الأزمة..الأمير حمزة يرافق ملك الأردن في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أول ظهور له بع الأزمة ..ظهر الأمير حمزة شقيق ملك الأردن برفقة الأخير في زيارة لأحد الأضرحة ألملكية .

وكان الملك عبدالله الثاني، وملك الأردن وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية اليوم الأحد، الأضرحة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، استذكاراً لدور الملوك الهاشميين في قيادة مسيرة التأسيس والبناء والإنجاز.

كما زار الأضرحة الملكية أصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن.

وقرأ جلالته وسمو ولي العهد وأصحاب السمو الأمراء، الفاتحة على أرواح المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.