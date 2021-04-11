شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أندرو فيليب: لقد فقدنا "جد الأمة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا الملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، اليوم الأحد إن وفاة والده حرم الأمة من جدها وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.

وصف الأمير أندرو الأمير فيليب بأنه "رجل رائع"، وذلك بعد أن غادر قداسا خاصا في قلعة وندسور، حيث توفي والده يوم الجمعة عن عمر ناهز 99 عاما. وقال "إنها خسارة فادحة.. أعتقد أننا فقدنا تقريبا جد الأمة".

وأضاف أن الأسرة تلتف حول والدته البالغة من العمر 94 عاما، مضيفا أنها تحلت بالصبر في مواجهة خسارة قالت إنها "خلفت فراغا كبيرا في حياتها".