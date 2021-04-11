دولة مجاورة تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ 2020

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا يتم تسجيلها منذ 10 كانون الأول 2020.

وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونين و49 ألفا و78 حالة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.



وكانت السلطات في إيران قد أعلنت السبت فرض إغلاق عام في معظم أنحاء البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.