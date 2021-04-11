السعودية تحدد موعد بدء رمضان

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية، إنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير الحكوميين، وغدا الإثنين المكمل لشهر شعبان".

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.

