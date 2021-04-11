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السعودية تحدد موعد بدء رمضان

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأحد، بأن المملكة أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصديين حكوميين، وبأن غدا الإثنين المكمل لشهر شعبان.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية، إنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير الحكوميين، وغدا الإثنين المكمل لشهر شعبان".

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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