الوقف السني يحدد موعد رمضان

وقال الديوان في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن "يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان".

جاء ذلك بعد اجتماع الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وبحضور رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، وصفوة من الفقهاء الأجلاء ونخبة من أهل العلم في الفلك بجامع ام القرى ببغداد بعد صلاة المغرب من يوم الاحد 29/شعبان/1442 الموافق 11/4/2021.

