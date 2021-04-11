إيران تعترف بعمل إرهابي في "منشأة نووية".. وتحتفظ بحق الرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، تعرضت منشأة نطنز النووية لتخريب نتيجة عمل "إرهابي".

ونقل التلفزيون الرسمي عن علي أكبر صالحي رئيس الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية كان نتيجة عمل إرهابي، وأن إيران تحتفظ بحقها في الرد على مرتكبي هذا العمل".



وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت إيران إن مشكلة في شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تسببت في حادث بالمنشأة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها منشأة نطنز لحادث فقد سبق وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مايو/أيار الماضي، عن وقوع "حادث" داخل منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان (وسط).

وتدور التكهنات بشأن ضلوع تل أبيب في الهجوم، في وقت قالت فيه الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إنه "يمكن تقدير أن سبب ذلك هو النشاط السيبراني الإسرائيلي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشفت مؤخرا أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في نطنز.



وكان تقرير دولي رجح، أمام مجلس الأمن، استئناف إيران وكوريا الشمالية تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، خلال عام 2020.