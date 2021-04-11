شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب عشريني لدى هروبه من الشرطة في بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

قضى شاب يبلغ 21 عاماً الأحد، خلال محاولته الهرب من الشرطة، إثر مداهمة عناصرها حفلة في أحد فنادق أنتويرب شمال بلجيكا، بسبب انتهاك المشاركين تدابير الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، وفق النيابة العامة.

وذكرت النيابة العامة في أنتويرب التي فتحت تحقيقاً في الحادثة، أن قوات الأمن تدخلت قرابة الساعة الرابعة من فجر الأحد بعد تلقيها اتصالات للشكوى من الضجيج، ما دفع بالمشاركين الثمانية في الحفلة، بينهم الضحية، إلى محاولة الاختباء.

وبيّنت عناصر التحقيق الأولية أن الشاب البالغ 21 عاماً توفي بعد سقوطه من الطابق الرابع خلال محاولته على ما يبدو الهرب من نافذة الغرفة، على ما أعلن ناطق باسم النيابة العامة.

وتحظر بلجيكا حالياً تجمع أكثر من أربعة أشخاص خارج المنزل، في إطار تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأتاحت السلطات دعماً نفسياً للنزلاء وطاقم العمل في الفندق الواقع في وسط أنتويرب، إضافة إلى المشاركين السبعة الآخرين في الحفلة الذين يعانون صدمة جراء الحادثة، وقد استمعت الشرطة إلى أقوال هؤلاء.

وفي حي آخر في المدينة، جُرحت امرأة في الكتف السبت لدى قفزها من النافذة في محاولة للهرب من الشرطة، خلال مداهمة لسهرة جمعت 16 شخصاً.