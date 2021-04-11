شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة مهاجرين يلقون حتفهم قبالة السواحل الإسبانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف بد

أعلنت السلطات الإسبانية، الأحد، عثورها على أربعة مهاجرين على الأقل فارقوا الحياة، قبالة سواحل جزر الكناري، في زورق يقل 23 شخصاً، فيما يرقد ستة من الركاب في حالة حرجة، وفق حصيلة أولية.

قال خفر السواحل الإسبان، إن عملية إنقاذ بطائرة مروحية نفذت في جنوب جزيرة إل هييرو لهذا الزورق الذي رصده قارب صيد.

ومنذ بداية العام، لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم في هذه المنطقة الشديدة الخطورة؛ حيث ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا في العام 2020.

وشهد العام الجاري، تدفقاً للمهاجرين بشكل متزايد، مع وصول 3436 مهاجراً إلى جزر الكناري بين الأول من يناير/ كانون الثاني، و31 مارس/ آذار الماضي، مقابل 1582 مهاجراً خلال الفترة نفسها من العام 2019، وفقاً للأرقام الرسمية.