شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أندرو: الملكة تشعر بفراغ كبير لكنها متماسكة بشكل لايصدق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

قال الأمير البريطاني أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، الأحد، إنها تشعر بفراغ كبير بعد وفاة والده الأمير فيليب عن 99 عاماً الجمعة، إلا أنها مازالت «متماسكة بشكل لايصدق».

وصرح الأمير أندرو، للتلفزيونات البريطانية في وندسور، غربي لندن: «إنها غارقة في أفكارها، هذا ما يمكنني قوله». وتابع: «أنها تصف ذلك بالفراغ الكبير» معتبراً أن الملكة التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والتسعين هذا الشهر شخصية «متماسكة بشكل لا يصدق».

وأضاف: «نحن، أفراد الأسرة المقربين، مجتمعون حولها للتأكد من أننا موجودون لدعمها لكن ما حصل خسارة كبيرة».

وأوضح أن الأمير فيليب «كان رجلاً مميزاً، أحببته كما يُجدر لأب أن يُحب، كان هادئًا للغاية، إذا كانت لديك مشكلة سيفكر فيها، كان شخصاً يمكنك دائماً اللجوء إليه، ودائم الإصغاء».

من جانبه، أعرب شقيقه الأمير إدوارد عن «صدمة كبيرة».وقال الأحد: «ما زلنا نحاول تقبل الأمر. إنه أمر محزن للغاية».

وقالت زوجته صوفي، دوقة ويسيكس، إن الملكة «تفكر في الآخرين قبل أن تفكر في نفسها، كالعادة».

وأشاد ولي العهد الأمير تشارلز (72 عاماً) بوالده السبت قائلاً: إنه يفتقد والده العزيز كثيراً. وأشار إلى خدمته المتميزة والمتفانية لبلاده.