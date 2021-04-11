شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الإنسانية في مرمى نيران الإرهابيين بنيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانو - أ ف ب

هاجم مسلحون مرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي منشآت إنسانية في مدينة داماساك في شمال شرقي نيجيريا، على ما قالت مصادر في قطاع العمل الإنساني.

والهجوم الذي كان لا يزال جارياً في وقت متأخر السبت، هو الثاني في غضون شهرين ضد واحدة من تسع قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وقال أحد العاملين في المجال الإنساني طالباً عدم كشف هويته، إن «مسلحين من تنظيم (داعش) الإرهابي في غرب إفريقيا ما زالوا في داماساك، يسيرون في الشوارع ويطلقون أعيرة نارية ويضرمون النار في منشآت إنسانية».

وقالت إحدى زميلاته إن إضرام النار على نحو متعمد في مبنى منظمة غير حكومية امتد إلى قاعدة الأمم المتحدة التي دمرت، وأضافت أن مباني ثلاث منظمات غير حكومية أخرى دمرت.

وأكد مصدر عسكري حصول الهجوم على داماسك، لكنه أكد أن المسلحين لم يستولوا على المدينة، بل جرى صدهم.

ويشهد شمال شرقي نيجيريا صراعاً دموياً منذ 2009 وهجمات تشنها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية.

وانشق عام 2016 جناح من «بوكو حرام» الإرهابية، وبات ينشط تحت اسم «ولاية داعش في غرب إفريقيا»، ويشنّ هجمات على قوات عسكرية، كما يقتل ويخطف مدنيين.