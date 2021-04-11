الصومال يطلب دعما عسكريا أمريكيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب الصومال من الولايات المتحدة زيادة دعم وتدريب الجيش، وذلك خلال لقاء وزير الدفاع حسن حسين حاجي، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين بمقديشو.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الصومالية، فقد ناقش الاجتماع تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والصومال، وسبل مواجهة تصاعد وتيرة العمليات ضد الإرهاب داخل البلاد، وأيضاً برامج تدريب الجيش.

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع بين حاجي والمسؤولين الأمريكيين ركز على تعزيز العلاقات العسكرية بين الصومال والولايات المتحدة، وكيفية تسريع تدريب واشنطن ودعمها للجيش الصومالي".

وتدرب الولايات المتحدة حاليًا قوات النخبة الصومالية الخاصة المعروفة بـ"دنب" لمحاربة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتعارض الولايات المتحدة استخدام تلك القوة التي تعد أفضل فيلق عسكري في الجيش الصومالي، لأغراض سياسية، وبدأت تدريبها منذ ٢٠١٤.

يذكر أن الولايات المتحدة سحبت قواتها بشكل شبه كامل منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، نحو ٧٠٠ عسكري كانوا يدعمون الجيش الصومالي التدريب والاستشارات العسكرية وبعض العمليات الميدانية ضد قيادات حركة الشباب .