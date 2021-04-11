شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وشدد رئيس مجلس النواب مجدداً علي أهمية التزام أعضاء المجلس بالوقت المحدد للحديث في الموضوعات محل المناقشة، قائلاً: "جدول الأعمال مزدحم".

وفي وقت سابق، أشار رئيس المجلس إلي أن المدة الحديث خلال الجلسة في موضوع المناقشة اليوم ستكون بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتان لكل باقي الزملاء، داعيا إلي انتهاز هذه المدة و الدخول إلي الموضوع مباشرة وبدون مقدمات.

وتشهد الجلسة المنعقدة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.