شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ جموع المصريين بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جموع المصريين وأعضاء المجلس بقرب شهر رمضان المبارك، قائلاً : "جميع المواطنين يشاركون بعضهم البعض بهذه الفرحة"، جاء ذلك خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

واضاف جبالي، "بهذه المناسبة فأنني انبه إلي ازدحام جدول الاعمال، وخلال شهر رمضان سيكون الوقت ضيق، وسوف ينقطع مكبر الصوت تلقائيا بانتهاء مدة المناقشات المحددة".

وتابع رئيس مجلس النواب، أن مدة الحديث خلال الجلسة في موضوع المناقشة اليوم ستكون بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتان لكل باقي الزملاء، داعيا إلي انتهاز هذه المدة و الدخول إلي الموضوع مباشرة وبدون مقدمات.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشؤون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشؤون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

في سياق متصل وافق المجلس علي تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، مع ضم الموضوعات المرتبطة معا لمناقشتها في موعد واحد.