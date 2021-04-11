شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" يطالب الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاسيما بعد إعلان وزارة الصحة رسميا زيادة عدد الإصابات والوفيات اليومية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وقال جبالي، "أرجو الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي لا تغيب عن فطنة حضراتكم، فالصحة تعلن رسميا زيادة عدد الإصابات والوفيات اليومية للأسف الشديد".

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشؤون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشؤون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.