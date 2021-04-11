شكرا لقرائتكم خبر عن 3544 إصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 72 ساعة الماضية، 3544 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و29 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 171549 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1776 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 152784 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 105 حالات، فيما وصل عدد المنومين في العناية المركزة إلى 229 منوماً.