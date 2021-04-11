شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى ومصابين جراء إثر انهيار داخل نفق بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخص وأصيب 6 آخرون اليوم الأحد إثر انهيار التربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي بمحافظة الكرك غرب الأردن.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك، وبإسناد من فريق الإنقاذ المائي والجبلي التابع لمركز شهداء البحر الميت في مديرية البلقاء، تعاملت فجرا مع وفاة شخص وإصابة ستة آخرين إثر انهيار أتربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي.

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني عملت على إزاحة الردم وتحرير حالة الوفاة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث؛ ووصف الحالة العامة للمصابين بالمتوسطة.