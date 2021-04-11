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انت الان تتابع خبر تعرف على قصة تحول عبارة 'الدار للبيع' إلى 'تبقى الدار عامرة بأهلها' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر أهالي ناحية القيارة، التبرع بمبلغ مالي لاعلاج أحد المرضى بعد ان عرض ذوو المريض منزلهم للبيع في مدينة الموصل.
وقال شهود عيان للسومرية نيوز، انه "بعد أن عرض ذوو أحد المرضى منزلهم للبيع لشراء العلاج لابنهم، والذي يُكلف ٧٠ مليون دينار، قرر أهالي المنطقة جمع المبلغ بالتبرع فيما بينهم".
واضافوا ان "الاهالي حولوا عبارة "الدار للبيع" إلى "تبقى الدار عامرة بأهلها".