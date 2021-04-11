تعرف على قصة تحول عبارة 'الدار للبيع' إلى 'تبقى الدار عامرة بأهلها'

وقال شهود عيان للسومرية نيوز، انه "بعد أن عرض ذوو أحد المرضى منزلهم للبيع لشراء العلاج لابنهم، والذي يُكلف ٧٠ مليون دينار، قرر أهالي المنطقة جمع المبلغ بالتبرع فيما بينهم".

واضافوا ان "الاهالي حولوا عبارة "الدار للبيع" إلى "تبقى الدار عامرة بأهلها".