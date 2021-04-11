بالصور: عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط اعتدة، غربي بغداد".واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة".

وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم أربعة متهمين هم إطراف مشاجرة ضبط بحوزتهم أسلحة خفيفة، واعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة، ومتهم بترويج المخدرات، وآخرين بإطلاق العيارات النارية ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بالإضافة إلى تنفيذ واجبات إسناد الكوادر البلدية ودوائر الكهرباء في انجاز إعمالهم في المناطق الزراعية جنوبي بغداد".

واوضح ان "القوات الأمنية في اللواء (١٥) شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت خلالها من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

واكمل البيان ان "المفارز المشتركة لقيادة عمليات بغداد واصلت عملها في مختلف قواطع المسؤولية في بغداد، وتمكنت من ضبط (٥) أسلحة غير مرخصة مسدسات، مع عتاد مسدس(١٠١) بندقية كلاشنكوف واحدة وكمية من مادة الكريستال (٢.٥) غم وجهاز تعاطي (٣) حبوب مخدرة (٢٥)، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة.