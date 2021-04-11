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القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن قيام قواتها بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن الجهات القضائية في مناطق متفرقة من المحافظة.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قواتها ألقت القبض على (7) متهمين بمواد قانونية مختلفة في عموم اقضية المحافظة".

واشارت المديرية إلى قيامها بإحالتهم إلى الجهات المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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