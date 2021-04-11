انت الان تتابع خبر القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن قيام قواتها بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن الجهات القضائية في مناطق متفرقة من المحافظة.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قواتها ألقت القبض على (7) متهمين بمواد قانونية مختلفة في عموم اقضية المحافظة".
واشارت المديرية إلى قيامها بإحالتهم إلى الجهات المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
واشارت المديرية إلى قيامها بإحالتهم إلى الجهات المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".