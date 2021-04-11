طالبان تقتل عنصر كوماندوز أفغاني ورجل شرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلت حركة طالبان في اشتباكات وقعت ليلة الأحد عنصر كوماندوز أفغاني ورجل شرطة في إقليم جور.

ووصف مسؤولون أمنيون بالإقليم الاشتباكات بين حركة طالبان والقوات الحكومية بأنها "عنيفة، وكانت ساحتها منطقة "تايوارا" بالإقليم.



وأكد اميرداد بارسا، المتحدث باسم مركز قيادة شرطة إقليم جور للصحفيين إن اشتباكات وقعت في منطقة "تايوارا" بالإقليم.

وطبقا لتقارير إعلامية فقد قتل عنصر بوحدة "الكوماندو" التابعة للجيش الوطني الأفغاني ورجل شرطة؛ فيما وقع اثنان آخران جرحى.

ولم تذكر الشرطة بإقليم جور تفاصيل حول سقوط ضحايا في صفوف حركة طالبان، التي لم تعلق حتى الآن على الحادث

وشهد إقليم جور وقندهار وعدة أقاليم في أفغانستان مؤخرا اشتباكات عنيفة وعدم استقرار، في ظل تعثر جهود تحقيق السلام مع استمرار حصد الأرواح من الجانب الحكومي والحركة.