الإمارات تعلن عن إطلاق أكبر حملة لتوزيع 100 مليون وجبة في عشرين دولة في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دولة الإمارات، أكبر حملة لتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه على موقع "تويتر"‏:"الإخوة والأخوات.. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة.. يوجد ٥٢ مليون شخص مهدد بالجوع على بعد ٤ ساعات منا فقط .. نطلق اليوم حملة ١٠٠ مليون وجبة.. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع ١٠٠ مليون وجبة في ٢٠ دولة في المنطقة".

وأضاف: "‏سنعمل مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال ١٠٠ مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير.. إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير الذي تقدمه".

سنعمل مع الجمعيات الانسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال ١٠٠ مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير ..إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير الذي تقدمه https://t.co/r39GdhBPeq pic.twitter.com/XVkMB5guZj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 11, 2021

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)