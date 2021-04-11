التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان بالسعودية.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة متجاهلة مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

ودأبت المليشيا الانقلابية على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.