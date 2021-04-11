وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل لبحث ملف إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إلى إسرائيل، لبحث الملف الإيراني.

وهذه أول زيارة لوزير أمريكي إلى إسرائيل منذ تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة جو بايدن، في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن المقرر أن يعقد أوستن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن محادثات الوزير الأمريكي ستركز على الملف النووي الإيراني والتموضع العسكري الإيراني في سوريا والدعم الإيراني لحزب الله اللبناني.

وتشمل جولة الوزير الأمريكي، كلا من إسرائيل وألمانيا ومقر حلف شمال الأطلسي وبريطانيا.

وجاء في بيان طالعته ”الخليج 365” في موقع وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الخميس، أن "الوزير أوستن سيجتمع مع نظرائه ومسؤولين كبار آخرين لبحث أهمية العلاقات الدفاعية الدولية، وتعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع وتقاسم الأعباء والأمن الدائم عبر الأطلسي".

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق الدولي مع إيران بعد أن انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.