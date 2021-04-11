ايران تعلن عن حادث بمنشأة نطنز النووية ولا ضحايا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكر تلفزيون "برس تي في" الإيراني أن مشكلة في الطاقة الكهربائية تسببت في حادث بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض وذلك بعد يوم من تشغيل طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة لتخصيب اليورانيوم بالموقع.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث تلوث" مضيفا أن "الكهرباء تأثرت في منشأة نطنز" الواقعة في الصحراء في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

ومنشأة نطنز هي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقال كمالوندي لوكالة فارس للأنباء "سبب هذا الحادث قيد التحقيق".

وكان حريق شب بالمنشأة النووية في يوليو تموز الماضي قالت طهران إنه كان محاولة لتخريب البرنامج النووي الإيراني. وفي عام 2010، تم اكتشاف فيروس الكمبيوتر ستاكسنت الذي يُعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل طورته، بعد استخدامه لمهاجمة نطنز.

وتحاول طهران وواشنطن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه قبل ثلاث سنوات. وأعاد ترامب فرض العقوبات التي سبق رفعها عن الجمهورية الإسلامية، بل فرض المزيد من العقوبات عليها.

وردا على العقوبات الأمريكية، انتهكت إيران كثيرا من القيود التي فرضها الاتفاق. وأبدى البلدان مواقف متشددة في المحادثات غير المباشرة التي جرت في فيينا الأسبوع الماضي بشأن عودة الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس السبت التزام بلاده بمنع انتشار الأسلحة النووية بينما كان يشهد تدشين أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز بمناسبة يوم التقنية النووية في إيران.