العراق.. انطلاق عملية أمنية لتطهير مناطق حدودية في ديالى من خلايا "داعش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لتطهير مناطق حدودية في ديالى، من خلايا "داعش".



وقالت الخلية التابعة للجيش العراقي، في بيان،وفقا للعين إن "القطعات الأمنية بإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى".

وأوضح البان أن "العملية ستستمر إلى حين إكمال خطة التفتيش لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وتهيئة المناخ الأمني لعودة الأهالي إلى القرى المهجرة شمال المقدادية والسعدية".

وفي وقت لاحق أعلنت قوة أمنية، العثور على عدد من القوارب النهرية التي يستخدمها داعش للتنقل في بحيرة حمرين.

وتطارد القوات العراقية منذ نحو أكثر من عام عناصر تنظيم "داعش" بعد عودة نشاطاتهم الإرهابية وتنفيذ سلسلة من الهجمات التي تستهدف المدن والقطعات الأمنية .

واعتمد التنظيم عقب خسارته للمدن التي سيطر عليها عقب أحداث يونيو/حزيران 2014، على الاختفاء عند أطراف المدن والمناطق الصحراوية واتخاذه أوكاراً وملاذات للتخطيط وشن الهجمات.