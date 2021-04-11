شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لتعزيز ثقافة التسامح.. تعاون بين "المجلس العالمي للتسامح والسلام" و البرلمان العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان صباح اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة مذكرة تفاهم مع البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتوحيد جهودهما في المجالات ذات الإهتمام المشترك والعمل على تحقيق أهدافهما.



ونصت المذكرة - التي حضر توقيعها عدد من أعضاء البرلمان العربي - على تعاون الطرفين في تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام علاوة على تسهيل تبادل الزيارات الرسمية بينهما والمشاركة في المؤتمرات والإجتماعات المشتركة المتعلقة بترسيخ مبادئ التسامح والسلام.