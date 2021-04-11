هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة تضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد منطقة مالانج بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا .



وقالت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" إن الهزة التي ضربت المنطقة تأتي في أعقاب زلزال وقع أمس وبلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر وتسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل وألحق الضرر بعدد من المباني في الإقليم.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية في إندونيسيا أنه من غير المحتمل أن تتسبب الهزة في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".