رقم قياسي.. الهند تسجل أكثر من 152 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

نيودلهي-رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الأحد، أن البلاد سجلت رقماً قياسياً جديداً برصد 152879 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، مع استمرار تصاعد الموجة الثانية من الفيروس وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى في أجزاء من البلاد. وأوضحت البيانات تسجيل 839 وفاة إضافية وهو أكبر عدد منذ أكثر من خمسة أشهر ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 169275. وتأتي الهند في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وذلك بتسجيل أكثر من 13.35 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة.