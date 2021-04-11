هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة تضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

جاكرتا-وام

ضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح الأحد، منطقة مالانج بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا.

وقالت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية «أنتارا» إن الهزة التي ضربت المنطقة تأتي في أعقاب زلزال وقع السبت، وبلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر وتسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل وألحق الضرر بعدد من المباني في الإقليم. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية في إندونيسيا أنه من غير المحتمل أن تتسبب الهزة في حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».