«الوطني» يوافق على 15 توصية لتطوير مهنة المحاماة

أبوظبي:

”الخليج 365”

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة التي عقدها الثلاثاء الماضي، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، على 15 توصية تبنّاها خلال مناقشة «جهود وزارة العدل بتطوير مهنة المحاماة»، وتناولت ستة قطاعات: التشريعات والسياسات، والتوطين، وحماية مهنة المحاماة، والتنسيق والتواصل، والبرامج والدورات التدريبية، ومبادرات اجتماعية وصحية.

وطالب المجلس في توصياته، بحضور سلطان البادي وزير العدل، في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها في 16 فبراير2021، بالإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، على نحو يواكب متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق على الأخص الآتي: الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية، بحسب ضوابط الوزارة.

كما طالب بإصدار قرار من وزير العدل، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) 1991 بتنظيم مهنة المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 972 لسنة 2017؛ يتضمن: تعديل المادة (29) بالسماح لمكاتب المحاماة الاستفادة من الترويج الإعلاني، بحسب ضوابط الوزارة، وتعديل الفقرة (د) من المادة (36) بعدم تقييد عدد الإنابات القضائية.

وطالب المجلس بتأكيد استمرارية التطبيق الفعال للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وإصدار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط تقدير أتعاب المحاماة، بناء على القانون الجديد، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين اتحادياً والعمل على التجديد كل ثلاث سنوات.

وفي التوصيات المتعلقة بقطاع التوطين، طالب المجلس بضرورة التنسيق بين وزارتي العدل والموارد البشرية والتوطين، بإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية، والمؤسسات الاستثمارية الدولية، بما فيها المناطق الحرة، برفع نسب التوطين لتحقيق مستهدفات التوطين.

وبالنسبة للتوصيات المتعلقة بحماية مهنة المحاماة، طالب المجلس بالتنسيق بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، وتبنّي مبادرات حماية مهنة المحاماة من الآثار السلبية للأزمات والكوارث، مثل جائحة «كورونا»، وتطوير وزارة العدل لآليات الرقابة على مكاتب المحاماة، وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد، للحدّ من ظاهرة محامي الظل.

وبخصوص التنسيق والتواصل، شدد المجلس على أهمية التنسيق بين وزارة العدل، والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، للحدّ من تداخل بعض الأنشطة الاقتصادية مع مهام مهنة المحاماة، وضرورة تفعيل قنوات التواصل بين الوزارة والمحامين، لإطلاعهم على المستجدات القانونية في التشريعات.

وطالب المجلس بتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد التدريب والدراسات القضائية، ومواكبتها للتطورات، مثل تدريب الطلبة والمحامين المشتغلين على الجلسات الافتراضية، وإطلاعهم على القوانين والتشريعات الحديثة، لمواكبة المستهدفات التشريعية لرؤية الإمارات 2071، ودعم أصحاب الهمم في المعهد، لتأهيلهم بعد تخرجهم في الجامعات.

وأكد المجلس في توصياته، أهمية التنسيق بين الوزارة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والجهات المعنية، لتبني مبادرة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي، لدعم المحامين المشتغلين في المهنة، وأهمية إيجاد حلول مناسبة تمّكنهم من الحصول على تأمين صحي، بالتنسيق مع شركات التأمين، وضرورة إلغاء رسوم تدريب الخريجين الجدد، وإعادة صرف المكافآت الشهرية التحفيزية السابقة، أثناء انتسابهم إلى المعهد.