شكرا لقرائتكم خبر عن زكي نسيبة: نشكر محمد بن راشد على ثقته بقدرات أبنائنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أعربت جامعة الإمارات عن فخرها باختيار إحدى طالباتها الخريجات، نورا المطروشي، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية عام 2015، أول رائدة فضاء إماراتية.

وبهذه المُناسبة تقدّم زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ثقته الغالية بقدرات أبناء الوطن، لاستشكاف آفاق جديدة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تحقيقاً لطموحات الإمارات في الفضاء.

وقال «يُسعدنا أن اختيار إحدى خريجات جامعة الإمارات، لتكون أول رائدة فضاء عربية. وهذا يُبرز حرص الجامعة على دعم القدرات العلمية البحثية لطلبتها، ووضعهم على الطريق الصحيح في مسيرتهم التعليمية بتوفير البيئة التعليمية الرائدة المُواكبة لأرقى المعايير العالمية».

وأضاف «نفخر اليوم بأبناء الإمارات لما قدّموه من إنجازات تُحقّق طموحات وطننا الغالي في استشراف المستقبل، والمُساهمة في وضع خططه وصناعته، وإبراز ريادة الكوادر الوطنية التي تمتلك المعرفة والخبرة، وتُلهم الأجيال القادمة من الشباب لرفع سقف الطموح والتحدّي والتميّز في كل المجالات».

واختتم نسيبة بالقول «نؤكد في جامعة الإمارات – جامعة المستقبل - سعينا الجاد والمتواصل لتوفير أرقى المناهج العلمية البحثية المُتكاملة التي تُمكّن طلبتنا من تقديم إنجاز جديد مُتميّز في مسيرتهم العلمية والعملية، وبما يواكب طموحات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية، في بناء دولة قوية مُتسلّحة بالعلم والمعرفة، والمُساهمة إعداد أجيال المُستقبل العلمية الواعدة، القادرة على دعم مسيرة الإمارات نحو التطوير والتنمية المُستدامة».