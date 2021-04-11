شكرا لقرائتكم خبر عن «توام» ينقذ مصاباً بورم نادر في الأمعاء الدقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أنقذ مستشفى «توام» إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حياة رجل عمره 39 عاماً، مصاب بورم نادر في الأمعاء الدقيقة، حيث نقل المريض الذي أصيب بنزف حاد في المستقيم، خلال وجوده في المنزل، إلى قسم الطوارئ في «توام». وأظهرت الفحوص وجود انخفاض شديد في ضغط الدم، وتطلبت حالته عملية نقل دم عاجلة لوحدة دم غير متطابقة.

ولمعرفة سبب النزف، أجرى المختصون تنظيراً داخلياً علوياً وسفلياً طارئاً، أظهر امتلاء القولون بالدم والتجلطات، ما جعل إمكانية الرؤية الواضحة بالغة الصعوبة. فيما بعد، خضع المريض لتصوير الأوعية بالأشعة المقطعية للبطن، أظهر وجود كتلة في أسفل البطن، فقرروا إجراء عملية جراحية طارئة.

وأجرى الجراحون عملية جراحية استكشافية في بطن المريض أظهرت وجود كتلة كبيرة في الجزء القريب من القسم اللفائفي، كانت تملأ تجويف الأمعاء الدقيقة، في حين يمتلئ تجويف الأمعاء بالدم. واشتملت العملية على استئصال الورم مع جزء من المعي المتصل به، وإعادة تشكيل حلقات الأمعاء الأخرى، بإجراء مفاغرة جانبية لضمان استمرارية الأمعاء.

وبعد العملية الجراحية، استقرت حال المريض، وغادر إلى المنزل بعد ثلاثة أيام، وهو يتعافى الآن جيداً، ويواصل تلقي العلاج المساعد لتلافي خطر تكرار الإصابة.

وقال الدكتور سليمان شنطور، استشاري الجراحة، إن هذا النوع من الأورام غير شائع، وهو ورم اللحمة المعدية المعوية، ويمثل أقل من 1% بين جميع أورام الجهاز الهضمي، ويصيب من 10إلى 20 شخصاً من كل مليون. وقد يظهر في أي جزء من الجهاز الهضمي، ولكنه أكثر شيوعاً في المعدة ثم الأمعاء الدقيقة.