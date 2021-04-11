«أمنية» وشرطة أبوظبي تسعدان الطفل محمد بسيارة كهربائية

أبوظبي:

”الخليج 365”

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمنية الطفل الإماراتي محمد، بالحصول على سيارة كهربائية.

وشهد الطفل محمد يوماً من السعادة التي لا توصف، مع وصول فرق من شرطة أبوظبي بسياراتهم، ودورية شرطة السعادة، وفريق عمل المؤسسة، إلى منزل الأسرة، وحيّوه وقدموا له السيارة، ثمّ رافقوه في جولة قصيرة في المنطقة بسيارة الشرطة المُخصّصة، للأطفال وبمرافقة دوريات المرور ودورية السعادة.

وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة بكل الشكر والعرفان إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على مساهمتها الكبيرة في تحقيق أمنية محمد، وإدخال الفرحة في قلبه. مُثمّناً جهودها الدائمة والمتواصلة في الاحتفاء بالأطفال وإسعادهم.