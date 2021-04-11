شكرا لقرائتكم خبر عن «أمنية» وشرطة أبوظبي تسعدان الطفل محمد بسيارة كهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
11 أبريل 2021
11:53 صباحا
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أبوظبي:
”الخليج 365”
حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمنية الطفل الإماراتي محمد، بالحصول على سيارة كهربائية.
وشهد الطفل محمد يوماً من السعادة التي لا توصف، مع وصول فرق من شرطة أبوظبي بسياراتهم، ودورية شرطة السعادة، وفريق عمل المؤسسة، إلى منزل الأسرة، وحيّوه وقدموا له السيارة، ثمّ رافقوه في جولة قصيرة في المنطقة بسيارة الشرطة المُخصّصة، للأطفال وبمرافقة دوريات المرور ودورية السعادة.
وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة بكل الشكر والعرفان إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على مساهمتها الكبيرة في تحقيق أمنية محمد، وإدخال الفرحة في قلبه. مُثمّناً جهودها الدائمة والمتواصلة في الاحتفاء بالأطفال وإسعادهم.
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