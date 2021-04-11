شكرا لقرائتكم خبر عن 300 غرفة للرياضيين المصابين بكورونا في أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد إن منظمي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة سيخصصون 300 غرفة فندقية للرياضيين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الدورة المقرر انطلاقها في 23 يوليو/ تموز المقبل في العاصمة طوكيو.

وبداية من غد الاثنين تخضع العاصمة اليابانية لإجراءات خاصة للحد من انتشار العدوى بالفيروس سريع الانتشار بعد أقل من شهر من رفع حالة الطوارئ في المدينة.

وقالت كيودو نقلاً عن عدة مصادر لم تحددها إن اللجنة المنظمة تخطط لحجز فندق كامل قريب من قرية الرياضيين الأولمبية وهو ما سيكلفها عدة ملايين من الدولارات.

وأضافت الوكالة أن الرياضيين والمرتبطين الآخرين بالدورة الذين تثبت إصابتهم بالعدوى ولا تتطلب حالاتهم دخول المستشفى سيخضعون لعزل صحي لمدة 10 أيام في الفندق وسيتلقون العلاج على مدار الساعة خلال هذه الفترة.

وتقول كيودو أيضاً إن اللجنة المنظمة تنوي تخصيص 30 حافلة لنقل المصابين بالفيروس إلى الفندق.

وحسب القواعد التي أعلن عنها في فبراير/ شباط الماضي فإن الرياضيين سيخضعون لفحوص الكشف عن كورونا كل أربعة أيام على أقل تقدير خلال الدورة.