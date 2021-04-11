صور.. ضبط "مخزن غير مرخص لتعبئة الكحول" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ضبطت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، مخزنًا غير مرخص لتعبئة الكحول والجيل المطهر.

وجرى ضبط 3777 عبوة ممتلئة مختلفة الأحجام والأشكال و1000 من العبوات الفارغة، وكذلك 2000 كرتونة، فارغة، وكمية من الملصقات "الاستيكرات" المعدة للصق على العبوات الفارغة.

كانت معلومات وردت للأجهزة المختصة عن وجود مكان غير مرخص لتعبئة وتخزين المطهرات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من الكحول والجيل المطهر، مجهولة المصدر بدائرة قسم أول طنطا.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة محمد أبو هاشم، لشن حملة لضبط المخالفات.