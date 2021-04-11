تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر بيع الدينار الكويتي والأردني خلال تعاملات اليوم الأحد مقابل الجنيه، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بينما تراجع سعر شراء الدينار الكويتي وزاد سعر شراء الدرهم الإمارتي، بينما استقرت أسعار 3 عملات أخرى.

تراجع سعر شراء الدينار الكويتي 3 قروش إلى 49.02 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 52.17 جنيه.

وزاد سعر شراء الدرهم الإماراتي قرشين إلى 4.26 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 4.29 جنيه للبيع.

وبقي سعر شراء الدينار الأردني ثابتا عند 21.75 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 22.23 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار البحريني على مستواه عند 40.41 جنيه للشراء، و40.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.