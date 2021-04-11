ديبي يسعى للفوز بفترة سادسة في انتخابات الرئاسة

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه الناخبون في تشاد إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للمشاركة في انتخابات رئاسية من المتوقع أن يمدد خلالها إدريس ديبي حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وديبي (68 عاما) أحد أطول الزعماء حكما في أفريقيا وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد الإرهابيين في غرب ووسط القارة.

وقال في آخر حشد انتخابي له يوم الجمعة "الكثير منكم بناتي وأبنائي، لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما توليت السلطة في عام 1990... لقد طلبتم مني أن أكون مرشحا لهذه الفترة السادسة".

ومن بين منافسي ديبي الستة رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي، لكن الكثير من المعارضين البارزين يقاطعون الانتخابات، بمن فيهم صالح كيبزابو الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات التي أجريت في 2016.

وتحولت العديد من المظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت مؤخرا في العاصمة نجامينا إلى أعمال عنف، وشهدت المدينة تواجدا عسكريا مكثفا أمس السبت.









