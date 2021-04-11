السعودية: إعدام ثلاثة جنود لارتكابهم «الخيانة العظمى»

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (واس)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبيها لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن ذلك جاء لما ورد في الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية حيث أقدم الجنود الثلاثة من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

وبينت أن التحقيق مع الجنود أسفر عن إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير جميع الضمانات القضائية المكفولة لهم ثبت ما نسب إليهم ما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه.

وأضافت أنه صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين أمس السبت بقيادة المنطقة الجنوبية.

وبينت الوزارة أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.