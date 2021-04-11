وزير الدفاع الأمريكي يقر إجراءات جديدة لمكافحة التطرف داخل الجيش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

أفاد موقع أكسيوس بأن ر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد أصدر مذكرة إلى القيادة العسكرية العليا يوم الجمعة، لاتخاذ إجراءات فورية لمكافحة التطرف داخل الوزارة.

وتتضمن الإجراءات تحديث استبيانات فحص المجندين المحتملين وتدريب أفضل للأفراد أثناء استعدادهم للمغادرة أو التقاعد من الحياة العسكرية، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث تعريف الوزارة للتطرف لتحديد ما يشكل سلوكًا متطرفًا بشكل أكثر تحديدًا.

ويأمل أوستن أن تمنع هذه الإجراءات أي شخص يعتنق أيديولوجيات متطرفة من الاستمرار في الخدمة، ومنع الجماعات المتطرفة استهداف وتجنيد المحاربين القدامى.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أكثر من 3 أشهر بمن حصار مبنى الكابيتول من قبل مجموعة من المتطرفين، كان منهم العديد من قدامى المحاربين العسكريين. من بين أكثر من 300 شخص متهم فيما يتعلق بالحصار، أكثر من 30 لديهم خلفيات عسكرية أميركية، وفقًا لإحصاء أعده برنامج جامعة جورج واشنطن حول التطرف.

وأعلن أوستن إنشاء “مجموعة عمل لمكافحة التطرف” ستشرف على تنفيذ الإجراءات المحددة في المذكرة. ويجب عليها تقديم تقرير في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد اجتماعها الأول في 14 أبريل.

وقال المتحدث الصحفي باسم البنتاغون جون كيربي: “هذه الإجراءات تتعلق بمحاولتنا تطبيق القانون المدني بشكل أفضل “.