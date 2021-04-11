جون كيري يزور الصين الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، أن المبعوث الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، يخطط للسفر إلى الصين خلال الأسبوع المقبل، في مساعٍ للتعاون في ملف التغير المناخي، وسط توترات تشهدها العلاقة ما بين البلدين.

ووفقا لما نقلت الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يسافر كيري إلى شنغهاي للالتقاء بمسؤولين صينيين لإجراء مباحثات بالشأن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي اشترط عدم الكشف عن اسمه فإن كيري يعتزم مقابلة نظيره المبعوث الصيني بشأن المناخ، شي زينهوا، ولا يزال من الممكن أن يتم إلغاء الزيارة.

وقالت الخارجية الأميركية إن كيري وشي باشرا بالفعل مناقشاتهما، إلا أن متحدث باسم الوزارة قال إن الخارجية ليس لديها “سفر للإعلان عنه في هذا الوقت”.

ووفقا لما نقل موقع “آكسيوس” الأميركي، فقد تعهدت الصين العام الماضي بالحد من انبعاثاتها الكربونية بحلول عام 2060، وأن تصل إلى الذروة في هذا الشأن قبل حلول عام 2030، إلا أنها لم تقدم تفاصيل حول الآلية التي ستتبعها.

وكان كيري قد قال في مناسبة لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن الصين ربما تستطيع الوصول إلى تلك الذروة بحلول عام 2025.

ويأتي الاجتماع الأميركي الصيني المرتقب بعد جولة اجتماعات تم عقدها ما بين الطرفين في ولاية آلاسكا، في مارس.

وكانت الحكومة الأميركية قد صعدت انتقاداتها وضغوطها على الحكومة الصينية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بالأخص في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع دبلوماسيين صينيين في آلاسكا.

وفي 20 مارس، قالت الولايات المتحدة إنها أنهت يومين من المناقشات “الصعبة” ولكن “البناءة” مع الصين، غداة سجال في مستهل المحادثات كشف اختلاف وجهات النظر بين القوتين العظميين، وشكل مؤشرا على حقبة صعبة مقبلة.