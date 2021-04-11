إيران تبدأ اختبارات أحدث أجهزة الطرد المركزي النووية المتطورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

كشفت إيران، السبت، عن بدء اختباراتها الميكانيكية لأحدث أجهزة الطرد المركزي النووية المتطورة لديها، وقالت إن قدرته تبلغ عشرات أضعاف قدرة أول جهاز طرد مركزي امتلكته.

ويأتي الإعلان الإيراني، المثير للجدل، في الوقت الذي تسعى القوى العالمية الخمس لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 النووي مع إيران.

ووفقا لما أعلن تلفزيون الدولة الإيراني بمناسبة ذكرى “يوم التكنولوجيا النووية” الـ15 في البلاد، فإن جهاز الطرد المركزي الجديد “IR-9” يتمتع بقدرة على فصل نظائر اليورانيوم بسرعة أكبر من قدرة الأجهزة الحالية، ما يعني تخصيب يورانيوم أكثر.

وبحسب الإعلان، فإن إنتاجية جهاز الطرد المركزي “IR-9” تتجاوز قدرة الجهاز القديم “IR-1” بـ50 مرة.

كما أعلنت إيران عن إطلاق 164 جهاز طرد مركزي من طراز “IR-6″، وعملها على تطوير طراز “IR-8”.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف أميركية من عدم جدية إيران في العودة إلى الاتفاق النووي، خلال المحادثات غير المباشرة، التي تستضيفها العاصمة النمساوية، فيينا.

وباشرت إيران، منذ يناير، بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، ما يقربها أكثر من الوصول لمستويات تطوير الأسلحة، رغم نفي طهران المتكرر لرغبة البلاد بتطوير سلاح نووي.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، عام 2018، بذريعة أن إيران فشلت بالالتزام بالاتفاق.

وسلك ترامب طريق “حملة ضغط قصوى”، وفق تعبيره، من العقوبات الأميركية على إيران بهدف إضعافها.

وجاء الرد الإيراني على تحرك ترامب وذلك بتكثيف تخصيب اليورانيوم وتشييد أجهزة طرد مركزي بشكل ينتهك الاتفاق.

وتصر طهران على أن أعمالها النووية تتم لأغراض مدنية فقط، وليست عسكرية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد أشارت، الجمعة، إلى خرق إيراني جديد للاتفاق النووي مع القوى الكبرى في يوم الاجتماع في فيينا لإحياء الاتفاق. ووفقا لتقرير اطلعت عليه وكالة رويترز، فإنه من المرجح أن يزيد من التوترات مع القوى الغربية.