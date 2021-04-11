إيران تبدأ الإغلاق العام لـ10 أيام بعد ارتفاع إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

بدت إيران ،اليوم السبت، فرض الإغلاق لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد ، للحد من انتشار موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة علي رضا رئيسي، إن الإغلاق يشمل 23 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد. وأُجبرت الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية على الإغلاق، كما تم حظر التجمعات خلال شهر رمضان، الذي يبدأ يوم الأربعاء.

وسجلت طهران حتى الآن أكثر من مليوني حالة إصابة بالفيروس، بمتوسط يومي يزيد عن 20 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لوزارة الصحة. كما سجلت أكثر من 64 ألف حالة وفاة. لكن مراقبين يؤكدون أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات متلفزة: “للأسف، دخلنا اليوم موجة رابعة”. وألقى باللوم على حفلات الزفاف والاحتفالات خلال عطلة رأس السنة الإيرانية التي بدأت في 20 مارس، والسفر وعدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن السلالة البريطانية هي المنتشرة حاليا في البلاد.

كانت إيران مركز تفشي الوباء في الشرق الأوسط. في فبراير، أغلقت عدة نقاط عبور مع العراق في محاولة لوقف انتشار السلالة البريطانية.

يذكر أن حملة التطعيم في البلاد بطيئة التقدم. وتقول وزارة الصحة إنها تلقت أكثر من 400 ألف لقاح من أصل مليوني لقاح سبوتنيك الروسي، تعاقدت عليهم مع موسكو، كما إنها تنتظر تسليم 4.2 مليون جرعة من شركة أسترازينيكا. كما تلقت 250.000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.