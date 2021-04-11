الامارات.. تقديم 51471 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 51471 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8.975.014 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 90.74 جرعة لكل 100 شخص.



وأعلنت الوزارة عن إجراء 237130 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1931 حالة إصابة جديدة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 481937 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1529 حالة. ‌‎ ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1833 حالة جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 466804 حالات.