حاكم دبي ومحمد بن زايد: الأردن عمق عربي صامد بحكمة قيادته

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة.



وأشاروا إلى أن الأردن عمق عربي صامد بحكمة قيادته والتفاف شعبه.

وتشارك الإمارات، المملكة الأردنية الهاشمية احتفالاتها بالمئوية الأولى على تأسيسها الذي يصادف 11 أبريل الجاري، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع قيادة وشعبي البلدين الشقيقين والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى به من ناحية قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.