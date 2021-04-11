شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سواحل اليونان ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، سواحل اليونان، دون أن يسفر عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.

وأوضح المركز، أن الزلزال تم تسجيله عند الساعة 22.53 بالتوقيت العالمي.

ووقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا من جزيرة إيثاكا، وعلى عمق ثمانية كيلومترات. وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.