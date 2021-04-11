شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تستأنف التطعيم بـ«استرازينيكا» لفئات معينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ستستأنف كوريا الجنوبية حملة التطعيم بلقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لمن هم بين أعمار الـ30 و60 عاما، حيث وازنت السلطات الصحية المخاطر المحتملة للتطعيم بهذا اللقاح، في مقابل تفشٍ واسع للفيروس، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت الدولة الآسيوية قد أوقفت استخدام اللقاح لمن هم تحت 60 عاما الأسبوع الماضي، بعد أن تم تشخيص حالة أحد عمال الرعاية الصحية (20 عاما) بأنها إصابة بجلطات دموية، بعد وقت قصير من تلقيه جرعة من لقاح "استرازينيكا". وأعقب ذلك تقارير مماثلة لجلطات دموية في أماكن أخرى، مما دفع عشرات الدول للحد من استخدام لقاح "استرازينيكا".

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان"سيتم استبعاد من هم تحت 30 عاما من التطعيم بلقاح استرازينيكا".

وأضافت "ذلك لأننا خلصنا إلى أن المنافع من التطعيم باللقاح، لم تكن كبيرة بالمقارنة بمخاطر تكون جلطات دموية نادرة".