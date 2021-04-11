هجوم إرهابيون مرتبطون بتنظيم داعش على منشآت إنسانية في شمال شرق نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

هاجم إرهابيون مرتبطون بتنظيم داعش، السبت، منشآت إنسانية في مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا، بحسب مصادر بقطاع العمل الإنساني.



والهجوم، هو الثاني في غضون شهرين ضد واحدة من 9 قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وقال أحد العاملين في المجال الإنساني طالبا عدم كشف هويته إن الإرهابيين من تنظيم داعش بغرب أفريقيا ما زالوا في داماساك، يسيرون في الشوارع ويطلقون أعيرة نارية ويضرمون النار في منشآت إنسانية.

وقالت إحدى زميلاته إن "إضرام النار على نحو متعمد في مبنى منظمة غير حكومية امتد إلى قاعدة الأمم المتحدة التي دمرت، كما دمرت مباني 3 منظمات غير حكومية أخرى".

وأكد مصدر عسكري حصول الهجوم على داماساك، لكنه أكد أن الإرهابيين لم يستولوا على المدينة بل جرى صدهم.

ويشهد شمال شرق نيجيريا صراعا دمويا منذ 2009 وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وانشق عام 2016 جناح من بوكو حرام وبات ينشط تحت اسم "داعش غرب أفريقيا"، ويشنّ هجمات على قوات عسكرية كما يقتل ويخطف مدنيين.