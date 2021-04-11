عبدالله بن زايد: دولة الإمارات تدعم جهود استقرار ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكّد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة الثابت لجهود الأمم المتحدة، من أجل استقرار وازدهار وسيادة ووحدة ليبيا الشقيقة.



وبحث مع يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، والتحضير للانتخابات الليبية في ديسمبر 2021.

وأعرب خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق لـ ليان كوبيش في مهام عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيراً إلى أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال قيادتها المرحلة الانتقالية، ومساندتها في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والإعداد للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكّداً أنّ ليبيا الشقيقة تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام والتنمية.